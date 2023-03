LPI-G: Einbrecher durch Bewohner gestört

Altenburg (ots) - Heukewalde: Ein 17-jähriger Fahrer eines Moped Simson befuhr am 12.03.2023 gegen 17:45 Uhr die Dorfstraße. In einer leichten Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in die Hecke einer Grundstücksumfriedung. Dabei wurde er verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Moped Simson entstand erheblicher Schaden. Bei der Betrachtung des Mopeds stellte sich heraus, dass Veränderungen an einigen Bauteilen vorgenommen waren, so dass der ...

