POL-PIKIR: Falschfahrer auf der B 41 - Zeugen gesucht

Martinstein (ots) - Am heutigen Freitag, 01.09.2023 gegen 06:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Fußgängerüberweg in Martinstein. Eine aus Simmertal kommende 24-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW übersah hier am Fußgängerüberweg eine 17-jährige Fußgängerin. Bei Zusammenstoß des Fahrzeugs mit der Person wurde die Fußgängerin ...

mehr