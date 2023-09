Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall am Fußgängerüberweg Bahnhof Martinsein

Martinstein (ots)

Am heutigen Freitag, 01.09.2023 gegen 06:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Fußgängerüberweg in Martinstein. Eine aus Simmertal kommende 24-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW übersah hier am Fußgängerüberweg eine 17-jährige Fußgängerin. Bei Zusammenstoß des Fahrzeugs mit der Person wurde die Fußgängerin dabei am Arm und Kopf leicht verletzt und musste demnach durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die B41 musste für die Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten teilweise gesperrt werden, weshalb sich ein Rückstau in Richtung Simmertal bildete.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell