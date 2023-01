Coesfeld (ots) - Drei Spinde haben Unbekannte am Samstag (22.01.23) in einer Sauna am Wierlings Busch aufgebrochen. Alle befinden sich im Umkleidebereich der Herren. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

