POL-ST: Rheine, sexuelle Nötigung - Öffentlichkeitsfahndung Täter mit Fahndungsfoto gesucht

Nach einer sexuellen Nötigung in Rheine im Dezember 2022 sucht die Polizei jetzt mit einem Fahndungsfoto nach dem Täter. Der Mann hat in der Nacht zum Sonntag, 11. Dezember, in einer Gaststätte eine 55-jährige Frau bedrängt und sexuell genötigt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215. Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/104425

