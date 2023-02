POL-E: Essen: Netzwerkpartner werden bei Kioskkontrollen fündig

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 19. Dezember vergangenen Jahres versuchte ein Unbekannter eine gefälschte 100-US-Dollar-Note in einer Bank am Hauptbahnhof zu wechseln. Als die Kassiererin die Fälschung bemerkte und den Unbekannten daraufhin ansprach, flüchtete dieser aus der Bank. Während seines Aufenthaltes in der Bank konnte der Unbekannte gefilmt werden. ...

