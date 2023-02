POL-E: Essen: 61-Jähriger von Unbekanntem ausgeraubt - Passanten greifen ein und verfolgen den Dieb

Essen (ots) - 45239 E-Werden: Gestern Abend (15. Februar, gegen 18:30 Uhr) kam es zu einem Brand von ungefähr 360 Heuballen an der Ruhrtalstraße in Essen-Werden. Da eine vorsätzliche Straftat nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /Pape Rückfragen bitte an: Polizei Essen/ Mülheim an der ...

