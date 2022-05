Polizei Braunschweig

POL-BS: Gestohlenes Fahrrad in Verkaufsanzeige wiederentdeckt - Polizei stellt Tatverdächtigen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Westliches Ringgebiet,

18.05.2022, 14.30 Uhr

Ein vor fünf Monaten entwendetes Fahrrad ist in einer Online-Anzeige aufgetaucht.

Am Mittwoch erschien ein 33-jähriger Braunschweiger in der Wache des Polizeikommissariats Süd. Er gab an, dass seiner Freundin vor etwa fünf Monaten ein Fahrrad entwendet wurde. Das Fahrrad stand damals verschlossen im Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses. Dieses Fahrrad hatte er jetzt in einer Verkaufsanzeige wiedergefunden. Er war sich absolut sicher, dass es sich um das Fahrrad seiner Freundin handelte, da er es selber gebaut hatte. Mit dem Verkäufer hatte er bereits einen Termin zur Übergabe vereinbart. Zusammen mit dem Braunschweiger fuhren die Beamten nun zum vereinbarten Treffpunkt. Hier wartete der Verkäufer bereits. Der Verkäufer gab an, dass er das Fahrrad von einem Freund erhalten hatte. Bei dem Fahrrad handelte es sich wirklich um das Fahrrad der Freundin des Hinweisgebers. Es wurde an den 33-Jährigen übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Hehlerei.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell