Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Zwei Ochtruper in Heek auf Friedhof festgenommen

Kreis Steinfurt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (26.04.) hat ein Zeuge gegen 02.20 Uhr verdächtige Personen auf einem Friedhof in Heek (Kreis Borken) der Polizei gemeldet. Die dort eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort zwei Männer im Alter von 22 Jahren und 16 Jahren aus Ochtrup antreffen, die zunächst versuchten zu flüchten, was ihnen nicht gelang. Die beiden Männer wurden von den Beamten festgenommen. Ihr Fahrzeug, das in der Nähe des Friedhofs abgestellt war, wurde zusammen mit vermeintlichem Diebesgut sichergestellt. Gegen den 22-jährigen Hauptverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Der 16-Jährige wurde nach den ersten Ermittlungen wieder entlassen. Ersten Ermittlungen der Kreispolizei Steinfurt zufolge kommen die beiden Ochtruper auch für Taten auf Friedhöfen im Kreis Steinfurt infrage. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Mit den sichergestellten Gegenständen wird sich die Polizei zeitnah an die Öffentlichkeit wenden, um die rechtmäßigen Eigentümer zu ermitteln. Bis dahin bittet die Polizei darum, von entsprechenden Nachfragen abzusehen.

