POL-ST: Saerbeck, Täter entwenden Küchengeräte

Emsdetten (ots) - Am Sonntag (23.04.) wurde an der Taubenstraße in Höhe der Hausnummer 15 ein Fahrzeug beschädigt. Der graue BMW 320 war in der Zeit von 09.20 Uhr bis 14.20 Uhr an der Unfallörtlichkeit geparkt. Die Beschädigungen fanden sich im Heckbereich des Pkw, an der Heckklappe und am Stoßfänger. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Ohne sich um ...

