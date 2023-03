Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, mehrere Autos im Stadtteil Dorenkamp aufgebrochen Scheiben eingeschlagen

Rheine (ots)

Im Dorenkamp haben Kriminelle mehrere Autos aufgebrochen und Gegenstände gestohlen. An der Krummen Straße auf Höhe der Hausnummer 13 haben unbekannte Täter am Sonntag (19.03.23) zwischen 02.30 Uhr und 14.00 Uhr die Seitenscheibe eines blauen Mercedes eingeschlagen. Sie entwendeten aus dem Wagen eine hochwertige Uhr. An der Talstraße auf Höhe der Hausnummer 8 beschädigten Unbekannte ebenfalls eine Fahrzeugscheibe. In der Nacht auf Sonntag, zwischen Mitternacht und 08.15 Uhr morgens, durchsuchten sie den Innenraum eines grauen VWs. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Zwischen Samstag (18.03.23), 22.00 Uhr, und Sonntag, 09.00 Uhr, zerstörten Unbekannte die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines weißen Geländewagens, der an der Steinfurter Straße auf Höhe der Hausnummer 6 parkte. Aus dem Wagen wurden zwei Kleidungsstücke gestohlen. Ebenfalls an der Steinfurter Straße wurde eine Winterjacke aus einem grauen Ford gestohlen. Der Wagen, der auf Höhe der Hausnummer 17 abgestellt war, wurde in der Zeit zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 09.15 Uhr, angegangen. Zwei Fensterscheiben wurden eingeschlagen. An einem weiteren Auto, einem schwarzen Skoda, wurden im selben Zeitraum ebenfalls Scheiben eingeschlagen. Dieser stand vor der Hausnummer 4. Dieses Fahrzeug wurde durchsucht, ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. An der Wiesenstraße wurde zwischen Samstag, 19.15 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr, ein faustgroßes Loch in die Seitenscheibe der Fahrertür eines weiteren Pkws geschlagen. Unbekannte gelangten so ins Fahrzeuginnere. Aus dem grauen Audi, der auf Höhe der Hausnummer 32, parkte, wurde nichts gestohlen. Die Polizei ermittelt zu diesen Diebstählen aus Autos. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand dieser Ermittlungen. Hinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

