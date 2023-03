Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Ochtrup, Mülltonnenbrände Polizei sucht Zeugen

Steinfurt (ots)

In Altenberge und in Ochtrup haben Unbekannte Mülltonnen angezündete. In Altenberge setzte eine Gruppe von unbekannten Jugendlichen am Samstagabend (18.03.23) gegen 23.30 Uhr eine Mülltonne am Gooiker Platz in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Täter flüchteten. In Ochtrup fanden Zeugen am Samstagabend (18.03.23) gegen 20.15 Uhr eine brennende Mülltonne an der Straße Weiner auf Höhe der Hausnummer 288 vor. Die Tonne gehörte zu einer Bushaltestelle. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zu beiden Bränden ermittelt die Polizei. Hinweise von Zeugen, die etwas mitgekommen haben oder die Angaben zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Wache in Greven (für Altenberge) unter Telefon 02571/928-4455 beziehungsweise bei der Wache in Ochtrup unter 02553/9356-4155.

