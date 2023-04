Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Steinfurt (ots)

Auf der Straße Vogelsang kam es am Freitag (21.04.) gegen 14.30 Uhr in Höhe der Einmündung Bürgerkamp zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Jugendlicher verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 15-Jährige aus Steinfurt mit seinem Fahrrad den Fuß-/Radweg vom Gernoldskamp kommend zur Straße Vogelsang. Dort beabsichtigte er die Straße Vogelsang in Fahrtrichtung Bürgerkamp zu überqueren. Dabei näherte sich von links, aus Richtung Friedenau, ein rotes Fahrzeug und touchierte das Fahrrad am Hinterrad. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. An dem Fahrrad entstand Sachschaden. Der männliche Fahrer des Fahrzeuges entfernte sich von dem Unfallort, ohne sich um den 15-Jährigen zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551-15-4115.

