POL-PIKIR: 14-jähriger nachts auf Motorrad unterwegs

Ippenschied (ots) - Am Abend des 18.08.2023 kam es in Ippenschied zum Kellerbrand in einem Reihenhaus. Hierbei brannte ein Kellerraum fast vollständig aus. Der Brand wurde von einem Bewohner bemerkt. Alle Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Es ist ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht. Die Ermittlungen hierzu laufen.

