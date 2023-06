Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand von brennendem Fett verlief glimpflich

Mönchengladbach-Mülfort, 13.06.2023, 22:56 Uhr, Mülgaustraße (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Mülgaustraße gerufen. Dort hatte sich in einem Topf auf dem Herd Fett durch Überhitzung entzündet. Der Hausbewohner konnte den Topf noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie transportieren und blieb dabei zum Glück unverletzt. Die Feuerwehr kontrollierte die Küche mittels einer Wärmebildkamera und entrauchte die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

