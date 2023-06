Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand an einer ehemaligen Bahntrasse

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Bettrath, 12.06.2023, 21:11 Uhr, Asdonkstraße (ots)

Am gestrigen Abend bemerkte ein Passant eine stärkere Rauchentwicklung und Feuerschein an einer ehemaligen Bahntrasse an der Asdonkstraße. Dort brannten aus bislang ungeklärter Ursache im Böschungsbereich kleinere Bäume und Sträucher. Zunächst musste über eine Wiese eine Löschwasserversorgung über 150 m zur Brandstelle aufgebaut werden. Der Brand konnte danach schnell mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Nur Aufgrund der schnellen Meldung des Passanten konnte der Brand auf den Entstehungsbereich begrenzt werden. Die angrenzende ausgetrocknete Böschung wurde ausgiebig mit Wasser benetzt. Abschließend erfolgte die Kontrolle der Brandstelle mit einer Wärmebildkamera.

Im Einsatz waren ein Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann Holger Coenen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell