Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Innerstädtischer Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Odenkirchen, 07.06.2023, 14:46 Uhr, Von-der-Helm-Straße (ots)

Am Nachmittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein innerstädtischer Verkehrsunfall auf der Von-der-Helm-Straße gemeldet.

Bei einem Ausweichmanöver fuhr die Fahrerin des Unfallfahrzeugs in ein geparktes Fahrzeug. Die Fahrerin wurde an der Einsatzstelle von der Besatzung eines Rettungswagens notfallmedizinisch versorgt. Anschließend wurde sie für eine umfassende Untersuchung in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte gemeinsam mit der Polizei die Einsatzstelle ab und klemmte die Batterie des deformierten Fahrzeugs ab. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste die Von-der-Helm-Straße vollständig gesperrt werden.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell