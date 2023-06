Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gesucht wird der härteste Feuerwehrmann der Welt! "Toughest Firefighter Alive"

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach, 10.06 und 11.06, Elisabeth-Krankenhaus Rheydt (ots)

Mönchengladbach freut sich auf einen Internationalen Feuerwehrwettkampf über zwei Tage für die ganze Familie.

Der TFA ist ein internationaler Feuerwehrsportwettkampf bei dem die Teilnehmenden an ihre körperlichen Grenzen gehen müssen. Sport, Aktion, Show dazu Frauen und Männer die niemals aufgeben!

Bei dem Wettkampf müssen die Teilnehmenden vier Stationen durchlaufen, die im Aufbau den Einsatzsituationen einer Feuerwehr sehr nahekommen. Neben Schlauchziehen, einer Eskaladierwand hochklettern, Leitern aufstellen oder Gewichte ins 2. Obergeschoß tragen, müssen die Teilnehmenden mindestens 15 Etagen im Elisabeth-Krankenhaus Rheydt hochlaufen (60 m) - natürlich in kompletter Schutzausrüstung.

Knapp 160 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner aus 11 Nationen haben sich inzwischen angemeldet. Die Starterliste ist gespickt mit hochkarätigen Teilnehmenden. Unter anderem geht die amtierende Weltmeisterin im TFA aus Norwegen sowie die beiden Titelverteidiger aus dem letzten Jahr aus Deutschland an den Start.

Die Teilnehmenden starten am Samstag, 10. Juni, von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am Sonntag, 11. Juni, von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf dem Gelände am Elisabeth-Krankenhaus Rheydt, Hubertusstraße 100, 41239 Mönchengladbach - Rheydt.

Neben dem sportlichen Event erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm für Klein und Groß - Feuerwehr zum Anfassen. Für die kleinen Gäste gibt es Bastelaktionen sowie eine Hüpfburg. Viele Organisationen informieren über Ihre Arbeit. Des Weiteren besteht an beiden Tagen die Möglichkeit sich am Stand der DKMS typisieren zu lassen. Ebenso ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter www.TFA-Germany.de sowie auf den Social-Media Kanälen.

Für Rückfragen zur Veranstaltung stehen Yannic Linnemann unter 02166/998937121 und Frank Nießen 02166/998937112 zur Verfügung.

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell