POL-PDNR: E-Scooter-Kontrollen führen zu mehreren Strafanzeigen

Friedewald (ots) - In der Nacht vom 04. auf den 05.11.22 wurde aus einem Carport in der Straße In den Steinen in 57520 Friedewald ein Fahrrad gestohlen. Das Trekkingrad der Marke Steppenwolf verfügt über eine gefederte Vorderradgabel und gefederte Sattelstütze sowie einen Triathlonaufsatz am Lenker. Der Wert des Fahrrades dürfte im mittleren, dreistelligen Bereich liegen. Hinweise an die Polizei Betzdorf unter Tel: ...

