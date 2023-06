Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mönchengladbach-Uedding, 03.06.2023, 08:59 Uhr, Kreuzung Willicher Damm/Lehmkuhlenweg (ots)

Am heutigen Morgen wurde der Leitstelle ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich Willicher Damm/Lehmkuhlenweg gemeldet. Durch das Unfallereignis sollte eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt oder eingeschlossen sein.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung mit einer eingeschlossenen oder eingeklemmten Person nicht, dennoch standen zwei Fahrzeuge mit massiven Beschädigungen im Kreuzungsbereich. Ein LKW, der im Kreuzungsbereich stand, wurde durch das Unfallereignis leicht beschädigt. Die beiden verletzten Fahrer der Unfallfahrzeuge konnten diese selbstständig verlassen und wurden durch eine Notärztin notfallmedizinisch erstversorgt. Im weiteren Verlauf wurde sie mit zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab und stellte den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Während des Einsatzes war der Willicher Damm in beide Richtungen vollständig gesperrt.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

