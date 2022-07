Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Gerüstbauer bedroht.

Lippe (ots)

Die Polizei nahm am Dienstagnachmittag (19.07.2022) am Feldberg einen 65-jährigen Mann vorläufig fest. Er hatte den Abbau eines Gerüstes verhindern wollen und drohte den Gerüstbauern, mit einer Waffe wiederzukommen. Die Männer riefen die Polizei. Als die Polizeibeamten am Einsatzort fuhren, stießen sie auf den Tatverdächtigen. Der Mann hatte einen in ein Handtuch gewickelten Gegenstand dabei. Unter Vorhalt der Schusswaffe wurde er aufgefordert, den Gegenstand abzulegen. Er kam der Forderung nach. Die Polizeibeamten stellten im Handtuch eine scharfe Schusswaffe sicher. Der 65-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

