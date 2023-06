Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Entstehungsbrand durch Unkrautentfernung mit einem Gasbrenner

Mönchengladbach-Bettrath-Hoven, 01.06.2023, 12:05 Uhr, Am Kampshof (ots)

Heute Mittag kam es zu einem Entstehungsbrand an der Holzverkleidung eines Einfamilienhauses auf der Straße Am Kampshof. Hier hatte der Bewohner mit einem Gasbrenner Unkraut entfernt und war dabei zu nah an die Holzverkleidung geraten. Dadurch hatte sich die Verkleidung entzündet. Geistesgegenwärtig alarmierte der Bewohner sofort die Feuerwehr und leitete Löschmaßnahmen mit einem Gartenschlauch ein.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer durch den Bewohner bereits gelöscht. Zur Kontrolle wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera untersucht, Teile der Holzverkleidung entfernt und vorhanden Glutnester abgelöscht. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht erforderlich.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II, ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Christian Engbroichs

