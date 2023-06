FW-MG: Vollbrand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Schmölderpark, 01.06.2023, 11:03, Eibenstraße (ots)

Gleich mehrere Anrufer meldeten am Donnerstagvormittag über den Notruf 112 den Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Eibenstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich eine Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes bereits im Vollbrand, die straßenseitige Fassade des fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses war in Brandrauch eingehüllt. Wie viele Personen sich noch im Gebäude befanden war zunächst unklar.

Die Feuerwehr entsandte sofort drei Trupps mit Pressluftatmern in das Gebäude. Eine Person wurde aus einer über der Brandwohnung gelegenen Wohnung heraus ins Freie geführt, 10 weitere Personen konnten sich selbstständig über den rauchfreien Treppenraum ins Freie retten. In der Brandwohnung selber wurde glücklicherweise keine Person mehr angetroffen.

Um die Rauchfreiheit des Treppenraumes auch während der anschließenden Löscharbeiten zu gewährleisten, wurde vor der Brandwohnung ein Rauchschutzvorhang eingesetzt und parallel eine Überdruckbelüftung initiiert.

Die straßenseitige Fassade des Gebäudes wurde über eine Drehleiter kontrolliert. Der Brandrauch hatte sich vom Balkon der Brandwohnung aus über einen Luftspalt in alle Bereiche der Fassade hin ausgebreitet, hatte dort aber keine thermischen Schäden verursacht.

Die Brandwohnung wurde durch das Brandereignis unbewohnbar, alle weiteren Wohnungen konnten nach dem Ende der Löscharbeiten wieder betreten werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

Im Einsatz waren die Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen II (Holt) und III (Rheydt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Einsatzleiter: BOI Thomas Mandrossa

