POL-MK: Mangel über Mangel - Fiat Ducato stillgelegt

Meinerzhagen (ots) - Unbekannte haben zwischen Mittwochabend, 21:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 05:00 Uhr an einem am Siepener Weg parkenden BMW M4 die Scheibe eingeschlagen und das Lenkrad ausgebaut. Neben dem Lenkrad erbeuteten die Täter auch eine Geldbörse, die im Fahrzeug lag. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02354/9199-0 mit der Polizeiwache in Meinerzhagen in Verbindung zu setzen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

