POL-MK: 58-Jährige randaliert in Café

Lüdenscheid (ots) - Am Mittwoch haben erneut Container im Stadtgebiet Lüdenscheid gebrannt. Um 12:40 Uhr war ein Altpapiercontainer an der Glatzer Straße betroffen. Gegen 18.00 Uhr ein Container an der Altenaer Straße. Am Abend ging, gegen 23:20 Uhr, ein weiterer in der Friedrichstraße in Flammen auf. Unterm Freihof brannten am frühen Morgen vier weitere Container komplett aus. Die Feuerwehr war mit entsprechenden Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei ermittelt, wie ...

mehr