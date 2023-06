Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Ausgeschüttete Buttersäure in Hausflur

Mönchengladbach-Rheydt, 13.06.2023, 11:32 Uhr, Friedrich-Ebert-Strasse (ots)

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Bisher Unbekannte hatten im Eingangsflurbereich Buttersäure verschüttet, so dass es zu einer Geruchsbelästigung im Treppenraumbereich kam. Ein mit Filtergerät und Messgerät vorgehender Trupp der Sondereinsatzgruppe Messen der Berufsfeuerwehr konnte nur eine verschwindend geringe Konzentration in diesem Bereich feststellen, so dass die Einsatzstelle mit Lüftungsauflagen an die Hausverwaltung übergeben werden konnte, die bereits eine Fachfirma mit der Reinigung des Flurbereiches beauftragt hat. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei ermittelt, da der Eigentümer des Hauses Anzeige erstattet hat.

Im Einsatz waren die Kräfte der Sondereinsatzgruppe Messen mit einem Messfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell