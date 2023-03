POL-SO: Versuchter Einbruch in Geschäftsgebäude

Lippstadt (ots) - Am 07. März, um 14:30 Uhr, kam es auf der Jakob-Koenen-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 34-jähriger Lippstädter ging vom Bahnhof über den Fußgängerüberweg in Richtung Innenstadt. Von links kam ein weißer BMW, der nicht anhielt und dem Fußgänger über die Fußspitze rollte. Der BMW-Fahrer ist in Richtung Rixbecker Straße davon gefahren. Der 34-Jährige wurde am Fuß leicht verletzt. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrer oder ...

mehr