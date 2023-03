POL-SO: Riskantes Überholmanöver

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Montag kam es gegen 13:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straßen In der Wormau und der Eickelbornstraße. Eine 40-jährige Frau aus Lippstadt befuhr die Straße In der Wormau und beabsichtigte nach rechts in die Eickelbornstraße abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 21-jähriger Mann aus Lippstadt mit seinem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fahrradweg der Eickelbornstraße in Richtung Lippstadt. In Höhe der ...

