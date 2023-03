Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Klieve - Autofahrer verletzt

Anröchte (ots)

Am Montag kam es gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Lerchenfelderstraße (L748). Ein 20-jähriger Mann aus Anröchte befuhr mit seinem Opel die L748 von Völlinghausen aus kommend in Richtung Klieve. Nach eigenen Angaben zündete sich der 20-Jährige während der Fahrt eine Zigarette an. Vermutlich verlor er aus diesem Grunde die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses geriet ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.(dk)

