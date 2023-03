POL-SO: BMW entwendet

Soest (ots) - Am 06. März zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr wurde auf dem Kölner Ring an einem geparkten, roten Skoda Fabia, der linke Außenspiegel abgefahren. Der Pkw stand am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Paradieser Weg. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (ja) Rückfragenvermerk für ...

mehr