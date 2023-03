Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger schicken Nachrichten über WhatsApp

Warstein (ots)

Am Montag verschickten Betrüger mal wieder WhatsApp Nachrichten, in denen sie sich als Sohn oder Tochter der Nachrichten-Empfänger ausgaben. Angeblich hätten sie eine neue Handynummer und man benötigt finanzielle Hilfe. In allen drei Fällen, waren die Betrüger erfolglos und es wurde Anzeige erstattet. Die Polizei rät, wenn Sie über Messenger-Dienste eine Zahlungsforderung bekommen, erst über eine Ihnen bekannte Telefonnummer bei Ihren Angehörigen nachzufragen. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter 110 an. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese Betrugsmaschen informieren. (ja)

