Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme

Soest (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, konnte die Polizei einen Mann im Wilhelm-von-Holland-Weg vorläufig festnehmen. Der 25-jährige, derzeit in Soest lebende Mann, wurde von einem aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie er an den Türgriffen zahlreicher geparkter Pkw zog und eine Lenkertasche eines Zweirades durchsuchte. Bei dem 25-Jährigen wurden Bargeld und Sonnenbrillen aufgefunden. Ob es sich hierbei um Diebesgut aus den abgestellten Autos handelt, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf, dass Autoaufbrecher sich insbesondere durch im Innenraum des Wagens befindliche, mutmaßliche Wertgegenstände oder Taschen motiviert fühlen, einen näheren Blick darauf zu werfen. Denken Sie immer daran, ein Auto ist kein Tresor. Lassen Sie keine Gegenstände im Auto offen liegen, die Straftäter anziehen könnten.(dk)

