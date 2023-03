POL-SO: Festnahme nach Aufbruch von Kraftfahrzeugen

Geseke (ots) - Bereits am 1. März kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schildergasse, in Höhe der Hausnummer 13. Eine 34-jährige Fußgängerin aus Geseke ging zur Unfallzeit vom Calenhof aus in Richtung Schildergasse. Die 34-jährige benutzte dabei die Fahrbahn, da auf der linken Seite der Schildergasse mehrere Fahrzeuge parkten. Zeitgleich näherte sich ein Radfahrer, der ebenfalls in Richtung Schildergasse fuhr. Er kollidierte aus ungeklärter Ursache ...

mehr