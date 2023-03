Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dachstuhlbrand

Werl - Westönnen (ots)

Am Freitag, gegen 18:15 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu einer Rauchentwicklung in die Hohle Straße aus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses in Brand. Das Feuer breitete sich vom Neu- und Altbau auf die angrenzende Scheune aus. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Brandort weiträumig abgesperrt. Ein Feuerwehrmann wurde in Folge einer Explosion einer Gasflasche leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden, sodass die Bewohner nicht in ihr Haus zurückkehren konnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell