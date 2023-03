Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsbeeinträchtigung durch Verkehrsunfall

Lippstadt (ots)

Am Samstagvormittag hat ein Verkehrsunfall in Lippstadt-Mastholte zu länger andauernden Verkehrsbeeinträchtigungen geführt. Gegen 11:30 Uhr befuhr ein ortsfremder, 44-jähriger Mann mit seinem Lkw die Mastholter Straße in Richtung Lipperbruch und musste dazu die B55 in Höhe des Margarethensees unterqueren. Diese Engstelle mit einer verminderten Durchfahrtshöhe von 3,80 Meter hatte der Fahrer kurz zuvor in Richtung Lippstadt noch langsam und erfolgreich passieren können. Auf der Fahrspur Richtung Norden blieb der auf dem LKW transportierte Container jedoch an einem massiven Stahlträger, der die Betonkonstruktion zusätzlich von unten abstützt, hängen und riss diesen aus der Verankerung. Der Lkw verkeilte sich unter der Brücke und konnte nicht mehr bewegt werden. Der Unfall hatte eine Vollsperrung der Mastolter Straße und entsprechende Verkehrsableitungen zur Folge. Der Lkw musste mit schwerem Gerät befreit und abgeschleppt werden. Die letzte Sperrung konnte durch den zuständigen Straßenbaubetrieb erst gegen 18.00 Uhr aufgehoben werden. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell