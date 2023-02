LPI-J: Wildunfall bei Ködderisch

Apolda (ots) - Ein weiterer Einbruchsversuch fand bei einem Wohn-und Geschäftshaus in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Apolda statt. Im Zeitraum zwischen 02:30 und 13:45 Uhr wurde hier versucht die Hauseingangstür aufzuhebeln. Diese hielt glücklicherweise stand, so dass niemand in das Gebäude gelangte. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: ...

