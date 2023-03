Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Möhnesee-Brüllingsen (ots)

Am 04.03.2023 gelang es unbekannten Tätern die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Zum Steinbruch in Möhnesee-Brüllingsen zwischen 15:00 Uhr und 20:10 Uhr für einen Einbruch zu nutzen. Nachdem eine Terrassentür des Hauses aufgehebelt wurde konnten die Täter in unbekannten Anzahl das Haus betreten und die Räume auf der Suche nach Beute durchwühlen. Bei ihrer Rückkehr stellten die Bewohner die zwischenzeitliche Anwesenheit der unerwünschten Besucher in ihrem Zuhause fest. Laut einer ersten Durchsicht konnten die Geschädigten der Polizei bislang mitteilen, dass mindestens diverser Schmuck aus dem Haus entwendet wurde. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen zu Personen oder auch zu Fahrzeugen in Brüllingsen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter 02921/91000 entgegen. (Je)

