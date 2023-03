POL-SO: Einbruch in Jugendtreff

Erwitte (ots) - Am 02. Februar kam es um 16 Uhr auf der Kreuzung B1 / L734 zu einem Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger Renault-Fahrer aus Erwitte fuhr auf der B1 und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Geseke überqueren. Nach eigenen Angaben übersah er, aufgrund der tief stehenden Sonne, die rote Lichtzeichenanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich. Ein 61-jähriger VW-Fahrer aus Lippstadt befuhr die L734 in Richtung Lippstadt. Er fuhr bei Grünlicht in den ...

