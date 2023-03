Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Werl (ots)

Am Freitag kam es gegen 17:30 Uhr auf der Hammer Straße in Werl zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 20-jähriger Werler befuhr mit seinem Pkw die Hammer Straße aus Werl kommend in Fahrtrichtung Hilbeck, als auf Höhe der Straße Am Maifeld eine 80-jährige Werlerin mit dem Fahrrad die Hammer Straße überqueren wollte. Durch das plötzliche Befahren der Straße durch die 80-jährige Werlerin kam es zu einer Kollision mit dem Pkw des 20-jährigen. Im Zuge der Kollision kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich schwer, sodass diese mittels Rettungswagen in eines der umliegenden Krankenhäuser verbracht wurde.(nr)

