Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Serie von zerstochenen Reifen

Bad Sassendorf - Lohne (ots)

Am 04. und 05. März wurden in der Kützelbachstraße, der Teichstraße und in der Landwehr, mehrere Pkw beschädigt. Ein unbekannter Täter zerstach an insgesamt fünf Fahrzeugen die Reifen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. (ja)

