Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht

Geseke (ots)

Bereits am 1. März kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schildergasse, in Höhe der Hausnummer 13. Eine 34-jährige Fußgängerin aus Geseke ging zur Unfallzeit vom Calenhof aus in Richtung Schildergasse. Die 34-jährige benutzte dabei die Fahrbahn, da auf der linken Seite der Schildergasse mehrere Fahrzeuge parkten. Zeitgleich näherte sich ein Radfahrer, der ebenfalls in Richtung Schildergasse fuhr. Er kollidierte aus ungeklärter Ursache mit der Fußgängerin. Beide stürzten auf die Fahrbahn. Der Radfahrer erkundigte sich anschließend zwar nach dem Befinden der Fußgängerin, setzte aber seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne seine Personalien für eine Schadensregulierung zu hinterlassen. Die Gesekerin erlitt leichte Verletzungen. Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: Cirka 20 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, blonde, "strubbelige" Haare. Vermutlich war er mit einem dunklen E-Bike unterwegs. Zeugen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.(dk)

