Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrügerische Anrufe

Kreis Soest (ots)

Am Freitag kam es gleich zweimal zu Betrugsversuchen am Telefon im Kreis Soest. Die dreisten Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und berichteten, dass die jeweiligen Kinder der Angerufenen in einen Verkehrsunfall verwickelt seien und nun eine Kaution gezahlt werden müsse, um einer Verhaftung zu entgehen. Ein Senior aus Welver durchschaute den Betrugsversuch sofort und beendete das Telefonat. Eine 85-jährige Frau aus Lippstadt begab sich nach dem Schockanruf zu ihrer Hausbank, um eine Zahlung zu veranlassen. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin informierte umgehend die Polizei, so dass eine Überweisung an die Betrüger rechtzeitig verhindert wurde. Die Polizei rät: Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese perfide Betrugsmasche informieren.(dk)

