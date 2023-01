Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Niederschelden #polsiwi

Siegen-Eiserfeld/Niederschelden (ots)

Am späten Freitagabend 06.01.2023 hat sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Siegtalstraße in Niederschelden ereignet.

Ein 19jähriger PKW-Führer aus Siegen sollte durch eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten, welche zu Fuß unterwegs waren, auf der Eiserfelder Straße angehalten werden. Der junge Mann stoppte jedoch nicht seinen VW Golf, schaltete das Fahrzeuglicht aus und setzte seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit fort. Die beiden Beamten begaben sich zum Funkwagen, um dem außer Sichtkontakt geratenen Auto hinterherzufahren. Auf der Siegtalstraße fanden die Polizeibeamten das verunfallte Fahrzeug, welches frontal in einen geparkten PKW gefahren war. Der PKW-Führer machte bei Eintreffen Anstalten von der Unfallstelle zu flüchten. Die Polizeieinsatzkräfte legten ihm daher zunächst Handschellen an. Ebenfalls vor Ort befanden sich drei Fahrzeugmitinsassen (19-jähriger Beifahrer, 14- und 15-jährige Mitfahrerinnen). Da es durch den Unfall zu einer Rauchentwicklung am PKW gekommen war, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die Siegtalstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Die Polizei ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Auch der Golf des Unfallfahrers wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt. Die drei Mitinsassen verletzten sich bei dem Unfall und wurden dem Krankenhaus zugeführt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Den 19-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung in drei Fällen und wegen Verdachts des illegalen Straßenrennens. Das Verkehrskommissariat hat diesbezüglich die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell