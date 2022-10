Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Steinfurter Straße

Weißer Transporter flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein 33-jähriger LKW-Fahrer aus Lüdinghausen befuhr am 21.10.2022, gegen 03.20 Uhr, die Steinfurter Straße in Ascheberg, als ihn in einer Linkskurve ein weißer Ford Transit mit polnischem Kennzeichen überholte. Dabei kam der Überholende so nah, dass der 33-Jährige, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts auswich und von der Fahrbahn abkam. der LKW-Fahrer kollidierte mit einer Leitplanke.

Der unbekannte Transitfahrer jedoch entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen den Sorgfaltspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

An der Leitplanke entstand kein Sachschaden, wohl aber am Lkw des Lüdinghausers.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell