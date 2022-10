POL-COE: Senden,

Polizei Coesfeld

Ein Polizeihubschrauber sorgte in der Mittagszeit (20.10.) für Unruhe in Senden. Die Polizei Coesfeld hatte den Hubschrauber angefordert, um nach einer Person zu suchen, die nach einem Einbruch in ein Wohnhaus geflüchtet war. Im Zeitraum von 12.15 bis 13.00 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür zu einem Einfamilienwohnhaus auf und durchsuchten im Inneren mehrere Schränke. Als eine Bewohnerin nach Hause kam, hörte sie Geräusche aus dem Obergeschoss. Mindestens eine männliche Person flüchtete aus einem Fenster im Obergeschoss. Ein Nachbar konnte eine männliche Person (ca. 30 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß, schlank, dunkel gekleidet, dunkle Mütze) beobachten, die zur Tatzeit fußläufig über die Kreisstraße 23 in Richtung senden flüchtete. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

