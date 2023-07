POL-PDWO: Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad

Worms (ots) - Mit etwa 1,6 Promille war ein 26-jähriger Wormser am Donnerstagabend mit seinem Auto unterwegs. Gegen 21:15 Uhr wurde der Fahrer durch eine Streife der Polizei Worms in der Mainzer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sofort fiel auf, dass der 26-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,61 Promille. Dem 26-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in ...

