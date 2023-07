Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Recyclingbetrieb

Worms (ots)

Zu einem Einbruch in einen Recyclingbetrieb kam es in der Nacht zum gestrigen Mittwoch. Unbekannte entfernten mit einem Bolzenschneider zunächst ein Zaunelement und gelangten so auf das Firmengelände im Industriegebiet im Wormser Norden. Dort schoben die Täter gewaltsam ein Tor zu einer Lagerstätte auf und entwendeten anschließend Metalle im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren am Tatort gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

