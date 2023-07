Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alkoholfahrt auf dem Fahrradweg

Worms (ots)

Am 10.07.2023, gegen 17:00 Uhr wird durch Zeugen ein mutmaßlich betrunkener männlicher Fahrzeugführer eines PKW auf der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße in Richtung Von-Steuben-Straße in Worms gemeldet. Der Fahrzeugführer habe mit seinem PKW verbotswidrig den parallel verlaufenden Fahrradweg befahren. Auf dem Fahrradweg sei das Fahrzeug kurzzeitig zum Stehen gekommen. Eine Zeugin habe sich an die Fahrertür des PKW begeben und versucht den Fahrer aus dem Fahrzeug zu bitten. Der Fahrer habe daraufhin seine Fahrt fortgesetzt und sei vom Fahrradweg herunter auf die Von-Steuben-Straße in Richtung Wormser-Innenstadt gefahren. Die Zeugen verlieren daraufhin den Sichtkontakt zum PKW. Der PKW sowie der Fahrer können kurz darauf angetroffen werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren gemäß § 316 StGB - Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zeugen des Vorfalls sowie gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Worms zu melden.

