POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtslos und betrunken auf der Autobahn unterwegs - weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Montagmorgen, gegen 09:45 Uhr beschädigte eine 88-jährige VW-Fahrerin gleich mehrere in der Speyerer Straße geparkte Pkw und verursachte dadurch einen gesamten Sachschaden von knapp über 21.000 Euro. Die 88-Jährige fuhr die Speyerer Straße in Richtung Neckarauer Straße entlang. Aufgrund zu geringen Abstands kollidierte die Frau mit einem am Straßenrand geparkten Pkw derselben Marke und ...

