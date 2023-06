Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Über 21.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen, gegen 09:45 Uhr beschädigte eine 88-jährige VW-Fahrerin gleich mehrere in der Speyerer Straße geparkte Pkw und verursachte dadurch einen gesamten Sachschaden von knapp über 21.000 Euro. Die 88-Jährige fuhr die Speyerer Straße in Richtung Neckarauer Straße entlang. Aufgrund zu geringen Abstands kollidierte die Frau mit einem am Straßenrand geparkten Pkw derselben Marke und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel. Im Anschluss prallte sie gegen einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Subaru und beschädigte die linke Fahrzeugfront. Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags der 88-jährigen VW-Fahrerin aus. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Ihr Pkw musste jedoch aufgrund des Schadensbildes abgeschleppt werden. Die Halter der beschädigten Pkw wurden über das Unfallereignis in Kenntnis gesetzt.

